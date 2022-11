Mercato : Nouvelle bombe pour l'avenir de Cristiano Ronaldo

Arthur Montagne

Désormais libre sur le marché, Cristiano Ronaldo doit préparer son avenir et prendre une décision pour son futur club. Plusieurs options s'offrent au Portugais à l'image de celle menant à Newcastle. Mais une autre opportunité, beaucoup plus inattendue, prendrait de l'ampleur.

Depuis le début de saison et l'arrivée d'Erik ten Hag sur le banc de Manchester United, Cristiano Ronaldo est en grande difficulté. La star portugaise avait d'ailleurs réclamé son transfert l'été dernier afin de disputer la Ligue des champions, en vain. Et depuis, il ne jouait quasiment plus avec les Red Devils . Mais le calvaire a pris fin.

Cristiano Ronaldo quitte Manchester United

En effet, avant l'entrée en lice du Portugal à la Coupe du monde, Manchester United a lâché une bombe, en officialisant par le biais d'un communiqué, la rupture du contrat de Cristiano Ronaldo. « Cristiano Ronaldo va quitter Manchester United d’un commun accord, avec effet immédiat. Le club le remercie pour son immense contribution au cours de ses deux passages à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, un bon avenir », écrivaient les Red Devils .

💣 De una muy buena fuente portuguesa: #FCBarcelona tiene prácticamente cerrado a Rubén Neves y #Cristiano Ronaldo podría entrar en la negociación. También ha recibido el interés de #PSG, Chelsea y Newcastle. pic.twitter.com/TTRMLpseqf — Veronica Brunati (@verobrunati) November 23, 2022

Une incroyable arrivée à Barcelone ?