Mercato : Cristiano Ronaldo perd une fortune avec son départ !

Très critique envers son club dans un entretien avec Piers Morgan, les déclarations de Cristiano Ronaldo ne sont pas passées du côté de Manchester United. Après plusieurs mois de tensions, les Red Devils ont finalement décidé de libérer le Portugais de son contrat. Un départ par consentement mutuel qui a fait perdre une petite fortune au quintuple Ballon d’Or.

C’était attendu, mais c’est désormais officiel : Cristiano Ronaldo n’est plus un joueur de Manchester United. Dans un entretien accordé à Piers Morgan, le Portugais a critiqué à tout va, que ce soit le club en lui-même ou bien Erik ten Hag. Des propos qui auront eu raison de sa deuxième expérience chez les Red Devils , lui qui était revenu il y a un peu plus d’un an dans le club où il s’était révélé.

Manchester United annonce le départ de Ronaldo

Dans un communiqué publié mardi soir, Manchester United a simplement annoncé que « Cristiano Ronaldo quitte Manchester United d'un commun accord, avec effet immédiat. Le club le remercie pour son immense contribution au cours de deux passages à Old Trafford ».

Ronaldo a fait une croix sur 18M€