Mercato : Après l'OM, Boudjellal se lâche sur son grand projet

Arthur Montagne

Quelques années après avoir fait le forcing pour prendre la succession de Jacques-Henri Eyraud à la présidence de l'OM, par le biais du rachat du club par Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal s'est finalement tourné faire un autre club du sud de la France : Hyères FC. Et alors que le club de National 2 affrontera l'OM en 32èmes de finale de la Coupe de France, l'ancien président du RC Toulon s'est prononcé sur son nouveau projet.

Il y a un peu moins de trois ans, Mourad Boudjellal a occupé l'espace médiatique. Et pour cause, l'ancien président du RC Toulon était impliqué dans le projet du rachat de l'OM initié par Mohamed Ayachi Ajroudi. Un projet qui a tourné au fiasco, mais cela n'a pas empêché Mourad Boudjellal de rebondir, toujours dans le sud de la France, avec le rachat du club de National 2, le Hyères FC dont il est le président. Et ironie du sort, le tirage au sort des 32èmes de la Coupe de France a offert une confrontation entre Hyères FC et l'OM. L'occasion pour Boudjellal de présenter son projet.

𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🇫🇷🏆L’OM fera son entrée en 32èmes de finale de la @coupedefrance avec un déplacement sur la pelouse du @hyeresfc ⚔️Rendez vous 𝙙𝙚́𝙗𝙪𝙩 𝙟𝙖𝙣𝙫𝙞𝙚𝙧 🔜 pic.twitter.com/gtKkvwsbE5 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 21, 2022

«Cette année, tout est possible, on est dans ce que je voulais»

« Le rugby et le football, c’est un monde différent et le football amateur encore plus. C’était très compliqué la première année, je ne le cache pas. J’ai beaucoup galéré, beaucoup appris. J’ai payé pour apprendre. Cette année ça va beaucoup mieux parce que comme toutes les premières fois, on se fait bizuter. Mais cette année, on est dans le match. On est 6ème en ayant joué 6 fois à l’extérieur et 3 fois à la maison donc on a beaucoup gagné à l’extérieur. Maintenant, il va falloir gagner à la maison. Cette année, tout est possible, on est dans ce que je voulais. Ce sont deux mondes différents, mais voilà, je ne connais pas le monde du football professionnel et je note quand même que depuis quelques années l’OM est plus que dans le match aussi », assure-t-il pour Le Phocéen avant de revenir sur le recruter des joueurs dont le nom est bien connu en France.

Mollo et Martin, les stars du projet de Hyères