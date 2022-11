Transferts : Libre, Cristiano Ronaldo reçoit une proposition surréaliste sur le mercato

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désormais libre de tout contrat après l’annonce de son départ de Manchester United ce mardi, Cristiano Ronaldo est maître de son destin pour son avenir, mais les propositions manquent à l’appel. Le Portugais de 37 ans n’a plus vraiment la cote sur le mercato, incitant certains prétendants inattendus à tenter leur chance avec humour.

En froid avec Manchester United, Cristiano Ronaldo est désormais libre de tout contrat. Ce mardi, la formation anglaise a officialisé le départ de son joueur, initialement engagé jusqu’à la fin de saison. « Cristiano Ronaldo va quitter Manchester United d’un commun accord, avec effet immédiat. Le club le remercie pour son immense contribution au cours de ses deux passages à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, un bon avenir », a annoncé Manchester United.

Cristiano Ronaldo est libre, quel sera son prochain club ?

Actuellement au Qatar pour la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo et ses représentants peuvent donc dès à présent penser à la seconde partie de saison, mais les offres manquent à l’appel jusqu’à maintenant. Malgré les rumeurs, Newcastle, Chelsea ou encore le Real Madrid n’envisageraient pas de se positionner.

Hey Cristiano, se non ricordiamo male, nella tua bacheca personale manca solo un Mondiale e la coppa "Nexus" della #SerieBKT. Ti aspectiamo! 😃 Ah, sabato torna il campionato e non ci fermiamo durante i Mondiali. pic.twitter.com/YC9agavOnM — Lega B (@Lega_B) November 23, 2022

« Nous t’attendons ! »