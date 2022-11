Transferts - PSG : Un rêve de Cristiano Ronaldo s’envole sur le mercato

Thomas Bourseau

A présent libre de voler de ses propres ailes, Cristiano Ronaldo songerait au PSG et à Chelsea selon la presse italienne. Néanmoins, pour ce qui est de Chelsea, il ne faudrait plus s’attendre à une arrivée du Portugais au vu de la position adoptée par les hauts dirigeants des Blues.

Dans les prochaines semaines, la situation sportive de Cristiano Ronaldo devrait se décanter. Poussant pour son départ depuis à présent plusieurs mois, le Portugais n’est officiellement plus un joueur de Manchester United. En effet, mardi soir, le club mancunien a annoncé la résiliation du contrat de Ronaldo qui courrait pourtant jusqu’en juin prochain. Cette annonce tombe une semaine après la première partie de l’interview choc du quintuple Ballon d’or à Piers Morgan pour Talk TV.

En plus du PSG, Cristiano Ronaldo rêverait de Chelsea

Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport a révélé les deux destinations préférentielles de Cristiano Ronaldo. Désormais libre de s’engager avec le club de son choix, le Portugais rêverait d’arborer la tunique du PSG ou de Chelsea. Néanmoins, le10sport.com vous avait annoncé à la dernière intersaison que le comité de direction du Paris Saint-Germain ne prenait pas en considération une éventuelle arrivée de Cristiano Ronaldo en juillet dernier. Et pour ce qui est de Chelsea, deuxième option prise en considération par le principal intéressé, la porte ne serait pas plus ouverte que celle du PSG.

Mercato : Cristiano Ronaldo perd une fortune avec son départ ! https://t.co/UmwX86j8Lw pic.twitter.com/9PFYdfDekk — le10sport (@le10sport) November 23, 2022

Chelsea a fermé la porte à Ronaldo