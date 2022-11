Après la bombe sur son mercato, Cristiano Ronaldo a choisi sa prochaine destination

Amadou Diawara

Ce mardi, la direction de Manchester United a annoncé le départ de Cristiano Ronaldo. Désormais libre de tout contrat, CR7 souhaiterait rejoindre Newcastle ou Al-Nassr après la Coupe du Monde au Qatar. Toutefois, le club anglais n'aurait pas les épaules suffisamment solides pour boucler le transfert de la star portugaise de 37 ans.

Dans une situation critique à Manchester United depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo a vu son calvaire se terminer ce mardi. En effet, les Red Devils ont annoncé le départ de CR7 . « Cristiano Ronaldo quitte Manchester United d'un commun accord, avec effet immédiat. Le club le remercie pour son immense contribution au cours de ses deux passages à Old Trafford », a communiqué le club mancunien.

Mercato - PSG : Campos a pris une décision fracassante pour Cristiano Ronaldo https://t.co/l2bkbUpWkv pic.twitter.com/LGgY1mLem2 — le10sport (@le10sport) November 22, 2022

Cristiano Ronaldo hésite entre Newcastle et Al-Nassr

Désormais sans club, Cristiano Ronaldo aurait déjà choisi sa prochaine destination. Selon les informations de Marca , CR7 serait partagé entre deux écuries actuellement. En effet, la star portugaise de 37 ans serait tiraillée entre Newcastle et Al-Nassr. Deux propriétés de Mohammed Bin Salman, héritier du trône de l'Arabie Saoudite. Toutefois, le pensionnaire de Premier League n'aurait pas les moyens d'assumer le salaire de Cristiano Ronaldo.

Newcastle hors jeu et Chelsea en difficulté ?