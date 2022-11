Transferts : Une décision tonitruante prise sur le mercato pour Cristiano Ronaldo

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désormais libre de tout contrat, Cristiano Ronaldo doit se pencher sur la question de son avenir après un passage raté à Manchester United. Dernièrement, il a notamment été question d’un intérêt de Newcastle pour le quintuple Ballon d’Or, mais la formation de Premier League aurait finalement d’autres priorités.

Alors que la rupture était totale entre Manchester United et Cristiano Ronaldo suite aux déclarations de ce dernier concernant sa situation chez les Red Devils , le divorce a été officialisé ce mardi par la formation anglaise. « Cristiano Ronaldo va quitter Manchester United d’un commun accord, avec effet immédiat. Le club le remercie pour son immense contribution au cours de ses deux passages à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, un bon avenir », a publié Manchester United.

Quel avenir pour Cristiano Ronaldo ?

Désireux de quitter Manchester United depuis plusieurs mois, Cristiano Ronaldo est désormais libre de rejoindre le club de son choix, mais les pistes sérieuses ne sont pas nombreuses. Selon la presse étrangère, le Portugais aurait une ouverture en Arabie saoudite, alors qu’il a également été question d’un intérêt de Newcastle, appartenait justement aux Saoudiens.

Newcastle pas intéressé ?