Transferts - OM : Une recrue du dernier mercato déjà sur le départ ?

La rédaction

Pour mener à bien le prochain mercato d’hiver, l’OM va devoir dégraisser son effectif et ainsi renflouer les caisses du club. Arrivé cet été, Luis Suarez pourrait déjà quitter le club de la cité phocéenne compte tenu de l’intérêt d'une écurie espagnole à son sujet.

Après un début de saison prometteur après son arrivée au club pour 10M€ en provenance de Grenade, Luis Suarez s’est progressivement effacé au point d’être le troisième choix d’Igor Tudor pour le poste d’avant-centre à l'OM. Malgré ses performances mitigées, l’attaquant de 24 ans a la cote auprès d’un club en difficulté en Liga.

Cadix sur le dossier

Avant-dernier de Liga, Cadix entend bien densifier son attaque cet hiver. Pour ce faire, le club espagnol souhaiterait recruter Luis Suarez selon les informations d’ El Desmarqu e. En Andalousie, on n’a pas oublié les bonnes performances du Colombien lors de ses passages à Saragosse et à Grenade, où il avait respectivement inscrit 19 et 13 buts.

Un projet de relance

Le projet de Cadix semble alors idéal pour relancer Luis Suarez qui connait bien le championnat. Toutefois, le club espagnol souhaiterait trouver une solution pour un prêt tandis que Pablo Longoria n’envisage qu’une vente pour l’avant-centre des Cafeteros. Un dossier qui risque d’agiter le mercato d’hiver de l'OM qui s’annonce déjà palpitant compte tenu des grandes ambitions du président marseillais (Giroud, Thuram, Karsdorp, Malinovkyi...).