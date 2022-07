Foot - Mercato - OM

OM : Une polémique à l’origine du transfert de Suarez ? La réponse

Publié le 25 juillet à 17h00 par Thibault Morlain

Afin de se renforcer offensivement, l’OM est donc allé chercher Luis Suarez. Le Colombien a été recruté à Grenade, un club qui a des liens très proches avec celui de Watford. Faut-il alors voir un lien avec la polémique entre les Phocéens et les Hornets concernant Pape Gueye ? Du côté de l’OM, on a fait le point sur la question.

Déjà 6 nouveaux joueurs pour l’OM durant cette intersaison. Et l’un des derniers à avoir rejoint l’effectif d’Igor Tudor est Luis Suarez. L’attaquant colombien est arrivé de Grenade, moyennant 10M€, renforçant ainsi le secteur offensif où il y a pourtant déjà plusieurs solutions. Suarez est donc maintenant un joueur de l’OM et au sein du club phocéen, on a tenu à répondre à certaines interrogations à propos de cette opération.

Luis Suarez : « 𝐃𝐨𝐧𝐧𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐫𝐩𝐬 𝐞𝐭 𝐚̂𝐦𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞 𝐜𝐥𝐮𝐛 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐞 𝐚̀ 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐢𝐧𝐝𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐬 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭𝐢𝐟𝐬 ! »

La polémique Pape Gueye

Luis Suarez pourrait-il avoir un rapport avec Pape Gueye ? Pour rappel, le Sénégalais est actuellement au coeur d’une polémique entre l’OM et Watford. Si Gueye s’est engagé avec les Phocéens, il avait pourtant signé un pré-contrat avec les Hornets. Celui-ci n’a donc pas été respecté et Watford a décidé de porter l’affaire devant la justice. Le fait est alors que le club de Premier League appartient à la famille Pozzo… qui détient aussi Grenade, d’où vient Luis Suarez. Ce transfert aurait alors pu permettre de calmer les tensions existantes…

« Aucun rapport »