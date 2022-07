Foot - Mercato - OM

OM : Longoria reprend espoir pour ce gros coup en attaque

Publié le 25 juillet à 16h30 par Quentin Guiton

Coup de tonnerre dans le dossier Dries Mertens ! Libre de tout contrat depuis la fin de son bail avec Naples, le Belge intéresse l’OM pour renforcer son attaque. Les dernières tendances laissaient entendre que Mertens allait plutôt rester en Italie, soit du côté de la Lazio, soit de l’Inter Milan. Mais ce lundi, la presse transalpine vient de balancer une vraie bombe qui pourrait redistribuer les cartes…

L’OM a bien recruté en défense. Pablo Longoria a en effet mis la main sur trois défenseurs centraux avec Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba, un gardien avec Ruben Blanco et un piston droit avec Jonathan Clauss. A présent, l’OM va devoir trouver des renforts en attaque. Même si Luis Suarez a débarqué au club en provenance de Grenade, Pablo Longoria souhaiterait encore attirer un gros nom dans ce secteur de jeu. Ces derniers temps, trois noms sont ressortis : Alassane Plea, Alexis Sanchez et Dries Mertens.

Fin de l’histoire entre Naples et Mertens

Et pour ce dernier, la porte semblait grande ouverte. Si Naples a confirmé qu’une offre de prolongation avait bien été transmise à Dries Mertens, ce dernier l’a tout simplement rejetée. Le Belge aurait souhaité un plus gros salaire, ce qu’a refusé son club. Ainsi, la belle histoire entre le Belge et les Partenopei va donc se terminer cet été. Mais où jouera donc Mertens la saison prochaine ?

Mertens courtisé en Italie

Selon les récentes rumeurs, Dries Mertens pourrait rester en Italie, c’était même l’option la plus envisageable. La Lazio et Maurizio Sarri ont été les premiers à se pencher sur le meilleur buteur de l’histoire de Naples. Mais récemment, un nouveau prétendant a fait son apparition dans le dossier : l’Inter Milan. En effet, les Nerazzurri , qui n’ont pas recruté Paulo Dybala cet été, seraient très intéressés par une arrivée de Dries Mertens. Mais avant de tenter quelque chose, l’Inter Milan voudrait se débarrasser d’Alexis Sanchez, lui aussi dans le viseur de l’OM.

Retournement de situation !