OM : Les grandes confidences de Luis Suarez après son transfert

Trois jours après son arrivée à l'OM, Luis Suarez est revenu sur les coulisses de son transfert. Dans un entretien accordé au site du club olympien, le Colombien explique les raisons qui l'ont poussé à faire ce choix et ne cache pas sa joie à l'idée de pouvoir évoluer du côté du Vélodrome.

Depuis un peu moins d'une semaine, Pablo Longoria a passé la seconde sur ce mercato. Après avoir enregistré les venues de Samuel Gigot (Spartak Moscou) et d'Isaak Touré (Le Havre), l'OM a officialisé quatre nouvelles recrues en l'espace de quatre jours. Ruben Blanco (Celta Vigo), Chancel Mbemba (libre depuis la fin de son contrat avec Porto), Jonathan Clauss (RC Lens) et Luis Suarez (Grenade) ont rejoint l'OM. Le dernier cité a livré sa première réaction depuis son arrivée.

Dans un entretien publié sur le site de l'OM, Luis Suarez a exprimé ses premiers sentiments après son recrutement en provenance de Grenade pour environ 10M€. « Mon premier ressenti ? Je suis très heureux, très content depuis qu'ils m'ont parlé de l'intérêt de ce super club, je n'ai pas hésité et honnêtement, ma famille et moi sommes ravis d'être ici. Je suis très ému, c'est un grand pas pour ma carrière sportive », déclare le Colombien.

« Si je connaissais l'OM ? Oui je connaissais. N'importe quel footballeur sait ce qu'est l'OM, ses supporters, la ville, l'ambiance qu'on y respire. C'est quelque chose qui est largement connu dans le monde entier », ajoute Suarez. En revanche, l'attaquant ne connaît pas encore ses nouveaux coéquipiers et Igor Tudor. « Je n'ai pas encore eu l'opportunité de parler avec eux », précise le premier Colombien à revêtir le maillot de l'OM. « Je ne le savais pas jusqu'à il y a 3 jours ! C'est très intéressant et j'espère laisser le nom de mon pays bien haut ».

