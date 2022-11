Transferts : Cristiano Ronaldo retourne sa veste sur le mercato

Thomas Bourseau

Les jours de Cristiano Ronaldo à Manchester United étaient comptés, mais cette époque est désormais révolue. Libre de tout contrat, le Portugais rêverait du PSG et de Chelsea. Néanmoins, Newcastle mettrait sur pied un gros projet pour l’accueillir lorsque le football saoudien aurait à présent sa chance après avoir été recalé l’été dernier.

Entre Cristiano Ronaldo et Manchester United, le divorce est consommé et a été prononcé mardi en début de soirée par le biais de la publication d’un communiqué sur le site internet du club mancunien. Bien qu’il restait un peu plus de six mois sur le contrat de Ronaldo, des différents irréconciliables ont engendré cette issue. Et maintenant ?

Dans le clan Ronaldo, on rêve du PSG et de Chelsea

Cristiano Ronaldo, ou du moins son entourage selon SPORT , aurait proposé ses services au Real Madrid. Sky Deutschland révélait d’ailleurs dernièrement que Ronaldo serait prêt à faire une concession contractuelle en ne signant que jusqu’à la fin de la saison. Pour autant, à l’instant T, le quintuple Ballon d’or ne rêverait que du PSG et de Chelsea selon la Gazzetta dello Sport et non du Real Madrid.

Mercato : Cristiano Ronaldo perd une fortune avec son départ ! https://t.co/UmwX86j8Lw pic.twitter.com/9PFYdfDekk — le10sport (@le10sport) November 23, 2022

Newcastle a un projet bien ficelé pour Cristiano Ronaldo

A en croire le quotidien transalpin, le PSG et Chelsea ne seraient pas seuls à potentiellement pouvoir recruter Cristiano Ronaldo dans les prochaines semaines. Newcastle aurait également des vues sur le Portugais lorsque le propriétaire des Magpies , en la personne de Mohammed Ben Salmane aurait pour objectif de l’accueillir au minimum pour les six prochains mois et au mieux jusqu’à l’été 2024. Le projet de Newcastle, passé sous pavillon saoudien en octobre 2021, serait d’envoyer Ronaldo à Al-Nassr dans une opération totale qui vaudrait 300M€.

Ronaldo finalement prêt pour l’Arabie saoudite ?