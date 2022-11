Mercato : Le clan Cristiano Ronaldo va passer à l’action pour un transfert XXL

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre de tout contrat après la rupture de son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo est désormais maître de son destin pour la fin de sa carrière, mais les options ne sont pas nombreuses concernant son prochain club. Dans son entourage, on aurait néanmoins une idée pour régler cette situation.

Le départ de Cristiano Ronaldo semblait inéluctable après les propos tenus par le principal intéressé à l’égard de Manchester United, et il est désormais acté. Ce mardi, les Red Devils ont officialisé la rupture de contrat de l’international portugais, actuellement au Qatar pour disputer le Mondial. « Cristiano Ronaldo va quitter Manchester United d’un commun accord, avec effet immédiat. Le club le remercie pour son immense contribution au cours de ses deux passages à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, un bon avenir », a indiqué la formation anglaise. Selon ESPN , Manchester United n'a imposé aucune restriction quant à l'endroit où Cristiano Ronaldo pourra évoluer après la Coupe du monde, permettant à ce dernier de pouvoir rester en Angleterre s’il le désire, et si un club de Premier League accepte de l’accueillir.

Mercato : Au cœur d’une brouille avec Ronaldo, il se lâche sur son départ https://t.co/AYE3Phwu3u pic.twitter.com/WtH2lBQTi7 — le10sport (@le10sport) November 23, 2022

Le clan Ronaldo voudrait raviver l’intérêt de Chelsea

Mais Cristiano Ronaldo devrait encore avoir du mal à se trouver un point de chute. Contrairement aux récentes rumeurs, Newcastle n’est pas intéressé par le quintuple Ballon d’Or d’après les informations divulguées par ESPN . D'après des sources consultées par le média sportif, les représentants de Cristiano Ronaldo espèrent néanmoins raviver l'intérêt de Chelsea en vue de la seconde partie de saison. L'agent Jorge Mendes a déjà rencontré le propriétaire de Chelsea Todd Boehly l’été dernier pour discuter d’un transfert, mais Thomas Tuchel, alors entraîneur, avait apposé son veto à cette opération. L'Allemand a depuis été remplacé par Graham Potter, qui ne serait pas plus emballé par l’idée d’accueillir Cristiano Ronaldo.

Chelsea ferme la porte à CR7