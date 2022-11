Mercato : Un projet XXL à 300M€ pour Cristiano Ronaldo ?

Thomas Bourseau

Entre Manchester United et Cristiano Ronaldo, c’est officiellement terminé depuis mardi soir. Et à en croire la presse transalpine, trois destinations se préciseraient dans le feuilleton Ronaldo : le PSG, Chelsea ainsi que Newcastle qui aurait en tête un projet à 300M€.

Cristiano Ronaldo soufflera sa 38ème bougie en février prochain. Pour cette occasion, le Portugais devrait avoir un nouveau club, lui qui est officiellement libre de s’engager avec l’équipe de son choix depuis mardi soir et l’annonce de la résiliation de son contrat à Manchester United.

Ronaldo rêve du PSG et de Chelsea

D’après les informations de la Gazzetta dello Sport , Cristiano Ronaldo se verrait bien évoluer au PSG ou à Chelsea à présent. Il est même spécifié dans les colonnes du quotidien italien que les deux clubs seraient perçus comme étant des destinations rêvées aux yeux du quintuple Ballon d’or.

Newcastle le veut et compte l’envoyer à Al-Nassr après coup pour une opération à 300M€