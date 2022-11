Mercato - OM : Flamengo lâche une bombe sur le transfert de Gerson

Axel Cornic

Pablo Longoria et l’Olympique de Marseille ont reçu un message fort de la part de Flamengo, annoncé comme la future destination de Gerson. Le président Rodolfo Landim estime un retour du milieu de terrain assez compliqué, alors qu’Igor Tudor ne semble plus vouloir de lui du côté de l’OM.

Recruté à prix d’or en 2021, Gerson a totalement disparu de la circulation à l’OM. En effet, Igor Tudor ne semble pas l’apprécier et depuis le début de la saison, plusieurs clash auraient eu lieu. De quoi alimenter les spéculations autour d’un départ… qui semble toutefois mal embarqué.

« Il y a une distance énorme entre de que réclame l’OM et ce qu’on peut offrir »

Contacté par L’Équipe , le président de Flamengo a en effet jeté un grand froid sur l’opération Gerson. « Il a un contrat en vigueur avec l’OM. Il y a eu des discussions mais on est très loin d’avoir trouvé un accord » a déclaré Rodolfo Landim. « Il y a une distance énorme entre de que réclame l’OM et ce qu’on peut offrir ».

« Avec le joueur et son staff, on est d’accord, mais... »