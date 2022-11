Mercato - PSG : Un renfort déjà confirmé pour l'été 2023 ?

Hugo Chirossel

Prêté à la Juventus cette année, Leandro Paredes risque de revenir au PSG à l’issue de la saison. En effet, son option d’achat était conditionnée à une qualification de la Vieille Dame en huitièmes de finale de la Ligue des champions, et n’est désormais plus obligatoire. Les Bianconeri pourraient renégocier son indemnité de transfert à l’avenir, mais l’Argentin n’a pas convaincu lors de ses premiers mois.

Recruté il y a trois ans en provenance du Zenit Saint-Petersbourg, Leandro Paredes a quitté le Paris Saint-Germain l’été dernier. Prêté à la Juventus avec une option d’achat obligatoire d’environ 22M€, tout indiquait que son histoire avec le club de la capitale était terminée, sauf que cette option n’est désormais plus d’actualité. En effet, la Gazzetta dello Sport indiquait récemment qu’elle était conditionnée à une qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais la Vieille Dame a terminé troisième de son groupe, derrière le Benfica Lisbonne et… le PSG.

Mercato - PSG : Le gros appel du pied lancé à Lionel Messi https://t.co/nuVGvDW2zm pic.twitter.com/xjyqXOH5bT — le10sport (@le10sport) November 25, 2022

«Il n'a pas donné autant que ce que la Juve attendait»

Leandro Paredes pourrait donc revenir dans quelques mois. Marco Guidi, journaliste pour la Gazzetta dello Sport , en a dit plus sur la situation de l’Argentin à la Juventus auprès de TMW . « Je ne vois pas Paredes porter encore le maillot de la Juve la saison prochaine. Non seulement pour des raisons économiques, mais aussi parce que nous parlons d'un joueur qui a un salaire de 7,5 millions d'euros par an. À mon avis, il n'a pas donné autant que ce que la Juve attendait, en même temps Locatelli gagne en confiance à ce poste et en fait Paredes est une réserve pour le moment. Les Bianconeri ont trouvé la stabilité avec Locatelli devant la défense, je doute que Paredes puisse retrouver sa place de titulaire dans l'urgence », a-t-il déclaré.

«J'ai vraiment du mal à penser que Paredes sera encore à la Juve l'année prochaine»