Mercato : Le PSG s’est tiré une balle dans le pied avec Paredes

Axel Cornic

Poussé vers la sortie, Leandro Paredes a été prêté à la Juventus lors du dernier mercato. Il pourrait toutefois bientôt faire son retour au Paris Saint-Germain, puisque la presse italienne a fait des nouvelles révélations au sujet de l’accord passé cet été pour le milieu argentin, qui n’arrive pas à convaincre du côté de Turin.

Victime du grand ménage impulsé par Luis Campos en fin de saison dernière, Leandro Paredes a quitté le PSG pour retrouver la Serie A, où il a déjà joué par le passé. Mais les choses ne se passent pas au mieux pour lui à la Juventus, puisque les médias transalpins sont pessimistes au sujet de son avenir, avec une blessure qui n’a en rien arrangé les choses.

Le calvaire de Paredes

La Gazzetta dello Sport aborde en long et en large la situation de Leandro Paredes ce lundi, assurant que son avenir ne devrait pas s’écrire à la Juventus. Le retour de Paul Pogba, blessé depuis le début de la saison, devrait d’ailleurs devenir un problème supplémentaire pour le milieu argentin. Mais s’il ne convainc pas, il pourrait surtout être la victime d’une décision prise par le PSG lors des négociations autour de son prêt.

L’option d’achat n’est plus obligatoire

Le quotidien italien révèle ce lundi que l’option d’achat de 22M€ de Paredes... ne serait plus obligatoire ! Celle-ci était en effet liée à la qualification de la Juventus pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Les Bianconeri ayant terminé troisième de leur groupe et relégués en Europa League, ne sont donc plus contraint de la lever, ce qui semble satisfaire quelque part les dirigeants.

Place à la jeunesse