Transferts - PSG : Skriniar fait durer le plaisir pour son mercato

Thomas Bourseau

Milan Skriniar (27 ans) figurerait toujours dans les petits papiers du PSG après l’échec estival du club de la capitale qui s’était heurtée à la réticence de l’Inter. Le Slovaque aurait l’offre milanaise en main, mais prendrait le temps de la réflexion…

Milan Skriniar se trouve dans sa dernière année de contrat du côté de l’Inter. Pour autant, il semblerait les dés ne soient pas encore jetés dans cette opération. Certes, un accord contractuel aurait été trouvé entre la direction du Paris Saint-Germain et le clan Skriniar lors de la dernière intersaison. Cependant, l’opération ne serait pas d’ores et déjà bouclée. Le PSG s’est heurté à la réticence de l’Inter de le vendre l’été dernier.

L’Inter sans nouvelles de Skriniar

Et à présent, l’Inter ferait son maximum afin de prolonger son contrat. Une offre de prolongation assortie d’un salaire s’élevant à 6M€ par an aurait été transmise au clan Milan Skriniar d’après Sport Mediaset. En revanche, elle n’aurait pas reçue de réponse, qu’elle soit positive ou négative comme Calciomercato.com l’a souligné ces dernières heures. D’après le portail transalpin, l’Inter n’aurait plus de nouvelles de Skriniar depuis la dernière rencontre entre son entourage et le comité de direction de l’Inter avant le coup d’envoi du Mondial.

Skriniar dans une phase de réflexion, l’offre de la dernière chance de l’Inter

Milan Skriniar serait dans une intense phase de réflexion qui surprendrait le club nerazzurro. L’Inter serait en stand-by depuis et saurait que si jamais le Slovaque n’acceptait pas l’offre de contrat de son club, il n’y aurait pas de discussions complémentaires au sujet des primes et d’un éventuel salaire évolutif. L’Inter ne serait pas en mesure de proposer une offre financièrement plus juteuse que le salaire annuel de 6M€ en question. Un brassard de capitaine et des revenus de cadres du groupe tels que Marcelo Brozovic et Lautaro Martinez seraient les arguments de l’Inter. Reste à savoir si le PSG sortira vainqueur de cette opération XXL.