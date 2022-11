Mercato : PSG, Barca… Lionel Messi a tranché pour son prochain club

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme indiqué par le10Sport.com, le dossier Lionel Messi va animer ce début d'année 2023 au PSG. Les responsables parisiens espèrent étirer le bail de l'international argentin, qui sera libre à la fin de la saison. Mais annoncé également dans le viseur du FC Barcelone, le joueur de 35 ans afficherait une préférence pour son avenir.

Lionel Messi a d'autres chats à fouetter pour l'instant. Concentré sur son Mondial, l'international argentin n'a pas le temps de penser à son avenir. Mais une fois la compétition terminée, l'ancienne star du FC Barcelone devrait prendre une décision au sujet de la suite de sa carrière. Trois options s'offriraient à lui : rejoindre le Barça, s'engager avec l'Inter Miami ou alors prolonger son contrat au PSG.





Coupe du monde : L’Argentine tremble pour Messi, la réponse tombe pour sa blessure https://t.co/8mRT3JuEau pic.twitter.com/0pCd1riyq0 — le10sport (@le10sport) November 24, 2022

Campos prépare son offre pour Messi

Lié au PSG jusqu'en juin prochain, Lionel Messi est très apprécié par ses responsables. Malgré une première saison en demi-teinte à Paris, le joueur ferait l'unanimité en interne et semble avoir repris du poil de la bête depuis quelques semaines. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, le club parisien cherche à prolonger son contrat. Les négociations devraient débuter après le Mondial à l'initiative de Luis Campos, conseiller sportif du PSG. A en croire la Gazzetta dello Sport, il serait question d'une offre de deux ans, plus une année en option.

Une préférence pour l'Inter Miami ?