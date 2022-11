Transferts - PSG : Nouvel espoir pour le Qatar sur ce dossier brûlant du mercato ?

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé comme étant l’une des grandes priorités du PSG lors du dernier mercato estival, Milan Skriniar semblait s’être définitivement éloigné du Parc des Princes. Sa prolongation de contrat avec l’Inter Milan était annoncée comme imminente ces derniers jours, mais finalement, il semble y avoir de l’eau dans la gaz entre le défenseur slovaque et sa direction.

Avec l’arrivée du tandem Galtier-Campos au PSG l’été dernier et le passage initial à une défense à trois centraux, un défenseur central supplémentaire était attendu sur le mercato. Luis Campos a alors jeté son dévolu pendant de nombreuses semaines sur Milan Skriniar, sous contrat jusqu’en juin 2023, mais l’Inter Milan a repoussé toutes les offres formulées par le conseiller sportif du PSG.

Skriniar devait prolonger…

Ces dernières semaines, le contact entre la direction du PSG et le clan Skriniar semblait même totalement rompu, puisqu’on se dirigeait vers une prolongation du robuste défenseur slovaque avec l’Inter. Mais ce feuilleton n’a peut-être pas livré encore toutes ses vérités, et le Qatar peut garder espoir avec Milan Skriniar.

… Aucun accord en vue avec l’Inter

La Gazzetta dello Sport a annoncé jeudi dans ses colonnes que l’entretien prévu entre les agents de Milan Skriniar et l’Inter Milan pour finaliser le deal a finalement été décalé au mois de décembre. Et pour cause, les positions des deux clans sont encore très éloignées puisque le club transalpin lui offre un salaire annuel de 6M€ pour prolonger, tandis que Skriniar réclame 6,5M€ + bonus. De quoi redonner un espoir pour le PSG ?