Mercato - PSG : Leo Messi reçoit une improbable proposition pour son avenir

Actuellement au Qatar pour disputer la Coupe du monde, Lionel Messi se penchera sur la question de son avenir après la compétition. Comme vous l’a indiqué le10sport.com, le PSG souhaite conserver son numéro 30, actuellement dans sa dernière année de contrat, mais ce dernier a d’autres pistes pour son avenir. Un avenir en Arabie saoudite figurerait notamment parmi les options.

Après une première année délicate dans la capitale, Lionel Messi a retrouvé le sourire sous le maillot du PSG. L’Argentin a enchaîné les prestations de haute volée avant le début de la Coupe du monde, totalisant 12 buts et 14 passes décisives en 19 apparitions sous le maillot du Paris Saint-Germain. De quoi inciter la direction du club à passer à l’action pour sa prolongation comme vous l’a révélé le10sport.com.

Quel avenir pour Leo Messi ?

Focalisé sur le Mondial, Lionel Messi ne s’est pas encore penché sur sa situation personnelle, mais plusieurs options devraient s’offrir à lui. Alors que le PSG compte sur le septuple Ballon d’Or, ce dernier figurerait aussi dans les petits papiers du FC Barcelone et de plusieurs franchises de MLS, à l’instar de l’Inter Miami, appartenant à David Beckham. Mais un avenir en Arabie saoudite n’est pas à exclure non plus.

L’Arabie saoudite laisse planer le doute