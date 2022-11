Mercato - PSG : Une opération à 0€ est annoncée pour 2023

Arthur Montagne

Prêté à Galatasaray l’été dernier, Mauro Icardi réalise un début de saison intéressant, à tel point que l’idée d’un transfert définitif circule déjà. Néanmoins, si le club stambouliote semble en mesure de payer le salaire de l’attaquant argentin, le PSG devra faire un gros effort en renonçant à une indemnité de transfert.

En grande difficulté au PSG, Mauro Icardi a été prêté à Galatasaray où il réalise un bon début de saison avec 4 buts et 3 passes décisives en 6 apparitions. Pour CulturePSG , Sinan Yilmaz journaliste local et suiveur de Galatasaray depuis de nombreuses années, assure qu'un transfert définitif n'est pas à écarter.

Un départ à 0€ pour Icardi

« Les clubs turcs sont très réticents à payer des indemnités de transfert élevées, mais ils sont très généreux en matière de salaires. Cela a contribué à faire de la Süper Lig l’un des championnats d’Europe parmi les plus vieux en terme de moyenne d’âge. Si aucune indemnité de transfert ne doit être versée au PSG, Galatasaray pourrait potentiellement répondre aux exigences salariales d'Icardi. Les clubs de Chine, des Etats-Unis et du Qatar pourraient certainement offrir des salaires plus élevés que Galatasaray. Cependant, la perspective de jouer au football européen pourrait faire pencher la décision d'Icardi en faveur de Gala », assure-t-il avant de poursuivre.

«Il voudra peut-être continuer à recevoir cet amour»