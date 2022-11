Mercato - PSG : Icardi au coeur des tensions à cause de son divorce ? La réponse

Pierrick Levallet

Prêté à Galatasaray cette saison, Mauro Icardi a semblé revivre avant la Coupe du monde. Mais ces dernières semaines, l'Argentin était encore tourmenté par son divorce avec Wanda Nara. Certaines rumeurs faisaient part d'un agacement du côté de Galatasaray. Mais finalement, le club turc serait resté assez calme face à la situation.

Ces derniers mois, Mauro Icardi était tourmenté par ses histoires avec Wanda Nara. Maintenant que le divorce est acté entre les deux, l’Argentin semble beaucoup plus concentré sur le football. L’attaquant prêté par le PSG commençait à enchaîner les bonnes prestations avec Galatasaray avant la trêve internationale liée à la Coupe du monde. Toutefois, certaines rumeurs annonçaient que le club stambouliote s’agaçait de la situation entre Mauro Icardi et Wanda Nara.

Mercato - PSG : L'avenir d'Icardi totalement relancé par... Memphis Depay ? https://t.co/yQn1ZiOPiH pic.twitter.com/8yTFPJD8j5 — le10sport (@le10sport) November 22, 2022

«Après sa séparation avec Wanda, il a semblé plus concentré et plus calme»

Mais d’après le journaliste Sinan Yilmaz, qui s’est confié à CulturePSG , Galatasaray serait resté plutôt calme : « Est-ce que les affaires entre Icardi et Wanda Nara ont agacé Galatasaray ? Pas vraiment. En fait, après sa séparation avec Wanda, il a semblé plus concentré et plus calme. Les buts et les passes décisives qu'il a enregistré donnent l'impression d'un joueur qui ne ressent pas de pression et qui s'amuse. »

Vers un transfert définitif pour Icardi ?

Auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 6 matchs pour le moment, Mauro Icardi semble enfin revivre. D’après certains échos, Galatasaray songerait même à s’attacher définitivement les services du joueur du PSG. À voir s’il se montrera encore convaincant une fois la saison relancée après le Mondial.