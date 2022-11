Transferts - PSG : Le mercato d’une piste d’Henrique dicté par le Mondial ?

Thomas Bourseau

Antero Henrique se serait renseigné sur la disponibilité de Jude Bellingham dans le cadre d’un éventuel transfert au PSG. Pour autant, Chelsea en aurait fait de même lorsque le Real Madrid resterait le grand favori à son recrutement selon la presse anglaise. Au Borussia Dortmund, on compterait sur un grand Mondial du milieu de terrain de 19 ans pour le vendre au prix fort.

Bien que Luis Campos soit l’homme qui semble activer les différentes pistes à étudier sur le marché des transferts, le conseiller football du club de la capitale ne serait pas derrière l’intérêt du PSG pour Jude Bellingham. A en croire Média Foot, ce serait le chargé des négociations de transfert, à savoir Antero Henrique, qui serait allé à la pêche aux renseignements pour Jude Bellingham (19 ans) qui suscite de vives convoitises sur le marché et pas qu’au PSG.

Chelsea a bougé ses pions, le Real Madrid favori

Selon les informations divulguées par The Daily Telegraph , Chelsea serait prêt à lancer une belle offensive pour boucler ce transfert. Du point de vue du co-propriétaire Todd Boehly, les recrutement de Jude Bellingham et de Declan Rice seraient jugés comme étant primordiaux. Des premières approches auraient eu lieu entre la direction de Chelsea et le clan Bellingham. Cependant, la concurrence ferait rage dans cette opération.

Le BvB compte sur un gros Mondial de Bellingham pour le vendre au prix fort