Mercato - PSG : Il lâche ses vérités après son transfert au PSG

Thibault Morlain

Le dernier jour du mercato estival, Luis Campos a réalisé un ultime coup pour le PSG. C’est ainsi Carlos Soler qui a posé ses valises dans la capitale française, débarquant en provenance de Valence. Un grand changement pour celui qui n’avait connu que le club Che jusqu’à présent. Actuellement au Qatar avec l’Espagne, Soler est revenu sur son transfert au PSG.

Au total, ce sont 6 nouveaux joueurs qui ont rejoint le PSG et l’effectif de Christophe Galtier cet été. Il y a notamment eu du mouvement au milieu de terrain où on a notamment assisté à l’arrivée de Carlos Soler. A 25 ans, l’international espagnol a quitté Valence, son club formateur, pour s’engager avec le PSG. Un transfert qui s’est d’ailleurs réglé lors du dernier jour du mercato estival.

« Ce sont des choses qui font que tu n’es pas à 100% dès le début »

A l’occasion d’un entretien accordé à La Vanguardia , Carlos Soler est revenu sur son transfert au PSG. Le protégé de Christophe Galtier a tout d’abord confié : « Ils m’ont recruté le dernier jour du mercato et au début, cela m’a handicapé un peu, la vérité. Pas à cause de mon niveau, mais parce que c’est un processus et quand tu arrives dans un si grand club, tu as besoin d’apprendre de nouveaux concepts, la langue, et d’autres choses en dehors du football. Je n’avais jamais joué en dehors d’Espagne et ce sont des choses qui font que tu n’es pas à 100% dès le début ».

« J’ai appris, j’ai vite mûri dans cette nouvelle ville »