Mercato - PSG : Pour un transfert à 150M€, ça s’agite en coulisse

D’ici la fin de la saison, le feuilleton Jude Bellingham devrait considérablement animer le marché des transferts. Comme le PSG, Chelsea aurait démarché le clan Bellingham dans le cadre du prochain mercato estival. Cependant, le Real Madrid resterait le favori.

Du haut de ses 19 ans, Jude Bellingham pourrait devenir disponible sur le marché des transferts. De bon augure pour le PSG ? D’après Média Foot , Antero Henrique qui est chargé des négociations de transfert, serait allé à la pêche aux renseignements dans le cadre d’une éventuelle opération pour l’international allemand. Cependant, la concurrence serait rude pour le milieu de terrain du Borussia Dortmund dont le contrat expirera en juin 2025.

Le plan de Cheslea pour Jude Bellingham

Du côté de Chelsea, le projet serait de bâtir une équipe de jeunes joueurs talentueux afin d’épauler Mason Mount et bien d’autres joueurs à fort potentiel évoluant au sein de l’effectif entraîné par Graham Potter. C’est en effet l’information communiquée par The Daily Telegraph. L’objectif du co-propriétaire Todd Boehly serait de mettre la main sur Jude Bellingham et Declan Rice.

Chelsea négocie avec Bellingham, le Real Madrid favori ?