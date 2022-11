Mercato : Cristiano Ronaldo de retour au Real Madrid ? La réponse

La rédaction

Ce mardi soir, Manchester United a officialisé la rupture du contrat de Cristiano Ronaldo. Dès lors, le Portugais se retrouve sans club alors qu’il dispute actuellement la Coupe du Monde. Désormais libre sur le marché des transferts, il doit déjà faire face à un refus catégorique de la part de son ancien club.

Où va jouer Cristiano Ronaldo après la Coupe du Monde ? C’est la question que la planète foot se pose. Il y a encore peu de temps, toute l’Europe se serait arraché le quintuple ballon d’or, mais ce n’est visiblement plus le cas aujourd’hui, en témoigne le recalage du Real Madrid.

Pas de retour à Madrid

Selon les informations de Sport, Cristiano Ronaldo souhaitait revenir pour une durée de 6 mois au Real Madrid afin de compenser l’absence de KB9 et de densifier le secteur offensif des merengues. Problème, la Casa Blanca ne semble pas du tout intéressée par l’international portugais.

Florentino Perez farouchement opposé au retour de CR7

Si ça coince pour le retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, c’est principalement à cause du président Florentino Perez. En effet, ce dernier ne souhaite pas voir le Portugais de retour au sein de son club. Le président madrilène n'apprécie pas relancer des joueurs «du passé» tandis qu’il souhaite davantage miser sur des jeunes comme il l’a fait avec Vinicius, Rodrygo et Tchouaméni comme le précise Sport. De plus, Perez craint l'impact que pourrait avoir un tel retour au sein du vestiaire. L’avenir de Ronaldo devrait alors s’effectuer loin de Madrid, au moment ou Chelsea, Naples ou encore le Sporting Portugal figurent parmi les intéressés.