Mercato - PSG : Campos s'active pour un gros transfert

Arthur Montagne

A l'approche du mercato d'hiver, Luis Campos commence déjà à travailler sur le recrutement du PSG. Néanmoins, le club de la capitale pourrait ne pas être très actif. Et pour cause, les finances parisiennes sont surveillées par le fair-play financier, ce qui contraint les Parisiens à vendre. Dans cette optique, Keylor Navas est clairement poussé au départ.

L'été dernier, le PSG avait pour mission de dégraisser son effectif sur le mercato. Malgré l'arrivée d'Antero Henrique, qui devait apporter ses compétences dans ce domaine, peu de transferts ont été bouclés et la plupart des joueurs partis l'ont été sous la forme de prêts. Résultat, cet hiver, le PSG tentera également d'alléger son effectif.

PSG : En pleine galère, Keylor Navas envoie un message fort https://t.co/ILY4dteYht pic.twitter.com/fvLPJx8qo0 — le10sport (@le10sport) November 18, 2022

Le PSG doit vendre cet hiver

Et pour cause, comme l'explique L'EQUIPE , les finances du PSG sont toujours surveillées par le fair-play financier et Luis Campos tentera donc de se séparer de plusieurs joueurs à l'occasion du mercato d'hiver, avec l'ambition de faire mieux que l'été dernier.

Keylor Navas poussé au départ, mais