Mercato - PSG : Keylor Navas a choisi sa prochaine destination en Europe

Guillaume de Saint Sauveur

Même si son contrat actuel avec le PSG court jusqu’en 2024, Keylor Navas sera bientôt âgé de 36 ans, et il se rapproche donc inévitablement de sa fin de carrière. Le gardien costaricien a d’ailleurs évoqué sans détour le sujet, et semble déjà avoir prévu de retourner en Espagne une fois qu’il aura raccroché les crampons.

Actuellement barré par la présence de Gianluigi Donnarumma qui occupe désormais le rôle de titulaire indiscutable dans les cages du PSG, Keylor Navas (35 ans) est donc dans le flou pour son avenir. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le club de la capitale, il avait d’ailleurs bien failli changer d’air l’été dernier pour rejoindre Naples, avant de finalement annoncer en toute fin de mercato estival qu’il restait au PSG. Et même si son futur sportif est incertain, Navas ne se voit pas prendre sa retraite dans l’immédiat.

Transferts - PSG : Keylor Navas prend une décision fracassante pour son mercato https://t.co/m8Lf2ZCFMA pic.twitter.com/VPXK0xrsbz — le10sport (@le10sport) November 23, 2022

Navas ne veut pas raccrocher

Le gardien costaricien du PSG a évoqué le sujet mercredi dans les colonnes de L’EQUIPE : « Tant que je me sentirai bien. Combien d’années, je ne sais pas. Pour le moment, je me sens capable de jouer tous les matches sans problème (…) Mon après-carrière ? Je me vois bien faire des choses liées au monde du foot mais je ne pense pas être dépendant du football. D’autres choses m’intéressent. J’aimerais aider ma femme dans ses projets. On a une fondation pour venir en aide aux enfants. J’aimerais également poursuivre les affaires que nous avons lancées », indique Navas.

« Je me vois bien vivre en Espagne »