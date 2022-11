Mercato - OM : C’est confirmé, McCourt a reçu une offre pour de rachat

Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps intéressé par le rachat de l’OM il y a quelques années, l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ajroudi avait chargé Mourad Boudjellal de piloter l’offre de rachat auprès de Frank McCourt à l’époque. Et le président du Hyères FC s’est confié en détail sur cette période et ce grand projet qui n’a pas vu le jour.

Les faits remontent à l’été 2020, lorsque Jacques-Henri Eyraud était encore à la présidence de l’OM, et il était à l’époque déjà question d’une vente du club phocéen. L’homme d’affaires Mohamed Ajroudi, alors très intéressé par l’OM, collaborait avec Mourad Boudjellal qui était quant à lui chargé de piloter l’offre de rachat auprès du propriétaire de l’OM, Frank McCourt. Une opération qui ne s’est jamais concrétisée, et dans un entretien accordé au Phocéen mercredi, Boudjellal a pourtant confirmé ce projet.

« C’est du passé »

« Je n’ai jamais voulu racheter l’OM, je n’en ai pas les moyens. C’était Monsieur Ajroudi. C’est un clin d’œil, mais pour moi, c’est du passé et surtout qu’aujourd’hui Longoria fait plutôt du bon boulot. Il faudrait être de mauvaise foi pour dire qu’il n’a pas redressé le club. Il les a amenés en Coupe d’Europe alors avec des hauts et des bas, mais le boulot est fait et il n’y a absolument rien à dire », confie Boudjellal, qui est désormais très loin du projet de rachat de l’OM.

Boudjellal va croiser l’OM