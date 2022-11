Mercato - OM : Ajroudi, Longoria... L'incroyable sortie de Boudjellal sur la vente du club

Arthur Montagne

Il y a un peu plus de deux ans, Mourad Boudjellal a occupé l'espace médiatique avec Mohamed Ayachi Ajroudi. Et pour cause, les deux hommes se disaient porteurs d'un projet de rachat de l'OM qui n'a jamais vu le jour et qui s'est terminé en bataille juridique avec le club phocéen. Et alors que les Marseillais ont hérité du Hyères FC en Coupe de France, Mourad Boudjellal, président du club de National 2, revient sur son projet à l'OM.

La vente de l'Olympique de Marseille est un feuilleton qui passionne les fans olympiens depuis plusieurs années. Il faut dire que les rumeurs n'ont pas manqué depuis deux ans et demi et ont notamment été lancées par le projet fou mené par l'homme d'affaires Mohamed Ayachi Ajroudi qui s'était associé à Mourad Boudjellal, bien connu dans le monde du sport français depuis son passage au RC Toulon. Les deux hommes avaient occupé l'espace médiatique pendant plusieurs semaines avant que ce projet ne tombe à l'eau.

OM : L’énorme message de Boudjellal pour l’OM https://t.co/WcPgu8VZup pic.twitter.com/0V2JQMu802 — le10sport (@le10sport) November 23, 2022

«Je n’ai jamais voulu racheter l’OM»

Ironie du sort, quasiment trois ans plus tard, Mourad Boudjellal va retrouver l'OM. En effet, le Hyères FC dont il est président, affrontera le club phocéen en 32èmes de finale de la Coupe de France. L'occasion pour l'ancien président du RCT de revenir sur son projet de rachat de l'OM. « Je n’ai jamais voulu racheter l’OM, je n’en ai pas les moyens. C’était Monsieur Ajroudi. C’est un clin d’œil, mais pour moi, c’est du passé et surtout qu’aujourd’hui Longoria fait plutôt du bon boulot. Il faudrait être de mauvaise foi pour dire qu’il n’a pas redressé le club. Il les a amenés en Coupe d’Europe alors avec des hauts et des bas, mais le boulot est fait et il n’y a absolument rien à dire », assure-t-il au Phocéen avant de confier sa passion pour l'OM.

«C’est magique parce que l’OM, c’est un club mythique»