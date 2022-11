Transferts - OM : Longoria reçoit enfin une bonne nouvelle pour son mercato

Axel Cornic

Avec la blessure d’Amine Harit et la situation de Dimitri Payet, Pablo Longoria semble décidé à recruter un numéro 10 pour Igor Tudor, lors du mercato hivernal. Ainsi, le président de l’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Ruslan Malinovskyi, en fin de contrat et poussé vers la sortie du côté de l’Atalanta.

Au mois de janvier, Pablo Longoria pourrait frapper un nouveau coup en Serie A. Le boss de l’OM souhaiterait en effet rafler la mise pour Ruslan Malinovskyi, qu’il a déjà approché lors du dernier mercato et qui semble en instance de départ à l’Atalanta, où Gian Piero Gasperini ne compte plus sur lui.

« Malinovskyi ? Non, c’est un coup impossible pour nous »

Ce qui semble certain, c’est que Bologna ne sera pas un obstacle pour l’OM dans ce dossier. « Malinovskyi ? Non, c’est un coup impossible pour nous » a expliqué le directeur sportif Marco Di Vaio, au micro de Radio Nettuno Bologna . « Il a joué l’Europe et il voudra un club qui dispute les coupes continentales ».

Mais attention à Tottenham...

Longoria devra toutefois se méfier de Tottenham ! Les médias italiens et anglais assurent que le club londonien sera le principal adversaire de l’OM pour Malinovskyi, dont le contrat avec l’Atalanta se termine en juin. Antonio Conte serait l’un de ses grands fans et aurait vraisemblablement réclamé son arrivée pour cet hiver.