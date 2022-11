Transferts - OM : Longoria refroidi pour sa priorité du mercato ?

La rédaction

Alors que l’OM entend bien densifier son entrejeu, Ruslan Malinovskyi est une piste sérieusement étudiée par Longoria. Déjà dans les petits papiers du président l’été dernier, l’Ukrainien pourrait arriver en janvier, à moins que ce géant anglais ne vienne jouer les troubles fêtes.

Depuis la blessure d’Amine Harit, l’urgence est de recruter un milieu offensif pour l’OM comme récemment révélé par L’Equipe . Pendant un temps, un échange Harit-Malinovskyi a été envisagé par les deux clubs, mais la blessure du Marocain a perturbé l’opération.

L’OM revient à la charge

Déjà courtisé par l’OM l’été dernier, Ruslan Malinovskyi sera en fin de contrat en juin prochain. L’Ukrainien est en froid avec son entraîneur Gasperini et devrait quitter l'Atalanta cet hiver. Si l’OM va revenir à la charge, la valeur marchande du joueur est estimée à 18M€, ce qui pourrait freiner Longoria, d’autant plus que la concurrence est rude.

