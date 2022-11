Mercato - PSG : Mbappé donne rendez-vous au Qatar après la Coupe du monde

Axel Cornic

Ces derniers mois, les envies de départ de Kylian Mbappé ont refait surface et cela serait notamment lié à des désaccords profonds avec les dirigeants du Paris Saint-Germain. L’attaquant a calmé les choses en public, mais les tensions pourraient se raviver après la Coupe du monde, qui se déroule actuellement au Qatar.

On pensait que la prolongation de mai dernier allait tout arranger, mais le PSG et Kylian Mbappé ne semblent pas vraiment filer le parfait amour. La star française serait notamment irritée par des promesses non tenues, mais surtout par les différentes révélations sur l’affaire numérique qui a frappé le PSG.

Mbappé a mis tout ça de côté...

La Gazzetta dello Sport explique que pour le moment, Kylian Mbappé aurait mis toutes ces choses de côté. L’attaquant du PSG aurait en effet décidé d’éviter les distractions avec la Coupe du monde au Qatar, préférant se concentrer exclusivement sur l’équipe de France.

Mais seulement pour la Coupe du monde !