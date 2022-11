Equipe de France : Mbappé, Giroud... Nouvelles révélations sur les tensions dans le vestiaire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le forfait de Karim Benzema aurait permis à certains jeunes joueurs de l'équipe de France de se libérer d'un poids. Depuis le départ du buteur madrilène, l'ambiance serait plus légère en interne. La relation entre la jeune génération et les anciens serait idéale comme l'illustre celle entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé.

Malgré les nombreux forfaits qui ont bousculé la préparation, l'équipe de France a le sourire. Comme l'annonce L'Equipe , l'ambiance serait très bonne en interne, notamment depuis le départ de Karim Benzema, qui ne semble pas être trop regretté dans le vestiaire.

L'ambiance serait plus légère depuis le départ de Benzema

Certains jeunes s'étaient mis trop de pression en venant au Qatar, notamment en raison de la présence de Benzema. Son départ a eu pour effet de les libérer. Depuis, ils n'hésiteraient pas à se rapprocher de l'ancienne génération, symbolisée par Olivier Giroud. D'ailleurs, L'Equipe annonce que le buteur du Milan AC serait très apprécié en interne, notamment par Kylian Mbappé.

« Les gens interprètent les choses comme ils veulent »