Équipe de France : Benzema reçoit un message poignant dans le vestiaire des Bleus

Alors qu'il a été contraint de déclarer forfait pour l'intégralité de la Coupe du monde, Karim Benzema a reçu un bel hommage de la part d'un de ses coéquipiers, tant en Equipe de France qu'au Real Madrid : Eduardo Camavinga.

Karim Benzema, élu Ballon d'Or 2022, a vécu un terrible moment au moment de quitter le Qatar, alors qu'il s'apprêtait à jouer la deuxième Coupe du monde de sa carrière. Mais le buteur français du Real Madrid fait l'unanimité auprès de ses coéquipiers, et notamment chez Eduardo Camavinga qui a tenu à l'encenser dans une interview livrée au Parisien .

« Un modèle à suivre »

Bien conscient de la réussite de Karim Benzema au plus haut niveau, Eduardo Camavinga veut prétendre à faire la même carrière que lui. « Par son parcours, sa carrière, il est un modèle à suivre. Il a commencé à Lyon, et aujourd'hui il est capitaine du Real Madrid et vient d'être sacré Ballon d'Or » a-t-il commencé sa réponse. De quoi rendre un magnifique hommage à un joueur français bien souvent décrié.

