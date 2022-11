Équipe de France : Cette bombe signée Riolo sur le forfait de Karim Benzema

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Karim Benzema a finalement été contraint de déclarer forfait pour la Coupe du Monde au Qatar, cette nouvelle est forcément préjudiciable pour l’équipe de France sur le plan sportif. Et pourtant, selon Daniel Riolo, certains joueurs tricolores seraient libérés par son départ.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe samedi dernier : Karim Benzema a renoncer à sa participation à la Coupe du Monde 2022 en raison de pépins physiques, et le buteur français du Real Madrid a donc quitté le Qatar et ses coéquipiers. Mais cette nouvelle n’aurait pas forcément été nouvelle pour tout le monde chez les Bleus…

Real Madrid : Révélations sur le retour de Karim Benzema https://t.co/XbmPLaziXX pic.twitter.com/rIzkNAnfEQ — le10sport (@le10sport) November 24, 2022

Lugano a allumé la mèche

Le 21 novembre dernier, sur ESPN , Diego Lugano avait clairement indiqué certains de ses ex-coéquipiers français du PSG ne portaient pas Karim Benzema dans le coeur : « J'en suis certain, car j'étais coéquipier avec certains joueurs de l'équipe de France qui sont très contents du départ de Benzema », avait lâché l’ancien défenseur uruguayen. Et ce n’est pas tout…

Riolo valide cette théorie