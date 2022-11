Equipe de France : Au Qatar, Guendouzi interpelle Deschamps

Thibault Morlain

Sélectionné par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde au Qatar avec l’équipe de France, Matteo Guendouzi n’est toutefois pas entré en jeu lors du premier match face à l’Australie. Un statut de remplaçant qui pourrait ne pas être simple à vivre pour certains. Mais ce n’est pas le cas de Guendouzi qui a tenu à interpeller Deschamps à ce sujet.

Suite aux forfaits de Karim Benzema et de Lucas Hernandez, ils ne sont désormais plus que 24 dans le groupe de Didier Deschamps au Qatar. Si les options se réduisent donc pour le sélectionneur de l’équipe de France, certains n’ont toutefois pas eu la chance de jouer face à l’Australie pour le premier match du Mondial. C’est le cas de Matteo Guendouzi, qui est resté sur le banc de touche. Mais il ne faut pas compter sur le joueur de l’OM pour faire un scandale de son statut de remplaçant.

« Je répondrai présent, peu importe le poste »

Présent en conférence de presse, Matteo Guendouzi a été interrogé sur son statut de remplaçant en équipe de France. Le milieu de terrain de l’OM a alors fait passer un message, confiant : « On n'a pas parlé de mon rôle. Le coach sait qu'il peut m'utiliser à plusieurs postes au milieu de terrain. Je ne pense pas que je serai attaquant ou défenseur gauche ! Je répondrai présent, peu importe le poste. Sur le fait d'être remplaçant ou de sortir, on est tous des compétiteurs. On a tous envie de démarrer les matchs, de rentrer quand on est remplaçants, mais on est là pour un objectif commun, gagner la Coupe du monde. On va tous se donner, il n'y a pas d'états d'âme, on est là pour défendre nos couleurs, d'abord le collectif avant sa personne ».

Guendouzi est « prêt »