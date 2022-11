OM : Détesté en Ligue 1, Guendouzi s’explique

Thibault Morlain

Joueur de l’OM, Matteo Guendouzi est adulé par les fans du club phocéen. Toutefois, en dehors de Marseille, l’international français est l’un des joueurs les plus détestés du championnat de France. Cela se traduit alors pas de nombreux sifflets toutes les semaines. Mais pourquoi une telle situation ? Guendouzi a sa petite idée.

Matteo Guendouzi fait partie de ces joueurs qu’on aime avoir dans son équipe, mais que les supporters adverses détestent quand il est en face. Aujourd’hui, c’est l’OM qui profite alors du milieu de terrain, qui se donne à fond sur le terrain pour faire briller le club phocéen. Mais face à lui, Guendouzi doit donc faire face à de nombreux opposants.

« Sans doute parce que Marseille est le plus grand club de France »

C’est ainsi que les sifflets, les insultes et les critiques sont nombreuses à l’égard de Matteo Guendouzi de la part de ses adversaires, notamment des supporters. Et à l’occasion d’un entretien accordé à GQ , le joueur de l’OM s’est confié sur ce statut de joueur tant détesté : « Avec Dimitri Payet, on doit être les deux joueurs qui se font le plus siffler en Ligue 1 et c’est sans doute parce que Marseille est le plus grand club de France ».

« Vouloir gagner, être meilleur que l’adversaire et me donner à fond »