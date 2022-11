Équipe de France : La première révolution de Deschamps se confirme pour le Danemark

Pierrick Levallet

Malgré la bonne prestation globale des Bleus contre l'Australie ce mardi, Benjamin Pavard n'a encore une fois pas convaincu dans son couloir droit. Le défenseur du Bayern Munich a été remplacé par Jules Koundé en cours de rencontre. Et face au Danemark ce samedi, Didier Deschamps pourrait décider de laisser Benjamin Pavard sur le banc.

Ce mardi, l’Équipe de France a parfaitement entamé son Mondial au Qatar. Les Bleus se sont imposés 4-1 contre l’Australie et ont pris la tête du groupe D. Tous les joueurs de Didier Deschamps ont su se montrer à leur avantage, peut-être à l’exception de Benjamin Pavard. Fantomatique sur le plan offensif et fautif sur le but de Craig Goodwin, le joueur du Bayern Munich a été remplacé par Jules Koundé. Et Didier Deschamps pourrait prendre une décision radicale pour l’ancien du LOSC.

Deschamps prépare une révolution dans son couloir droit

Comme révélé par L’Equipe ce jeudi, Didier Deschamps songerait très sérieusement à aligner Jules Koundé dans le couloir droit contre le Danemark ce samedi. Le défenseur du FC Barcelone pourrait être préféré à Benjamin Pavard, bien qu’il n’apprécie pas vraiment ce poste. Et la tendance semble se confirmer.

Pavard poussé sur le banc par Koundé et Disasi ?