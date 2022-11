Équipe de France : Giroud plombé par l’un de ses coéquipiers ?

La rédaction

Après son doublé face à l’Australie, Olivier Giroud sait qu’il sera particulièrement surveillé par la défense danoise, et notamment Simon Kjaer, son coéquipier à l’AC Milan. Un atout de taille selon le sélectionneur Kasper Hjulmand qui pense là avoir la solution pour contenir l’attaquant bleu.

Ce samedi (17h), la France affrontera le Danemark dans le choc de groupe D. Les bleus peuvent déjà entrevoir les huitièmes de finale en cas de victoire tandis que les Danois sont dos au mur après le match nul (0-0) contre la Tunisie.

Hjulmand redoute Giroud

Présent en conférence de presse d’avant-match ce vendredi, le sélectionneur danois Kasper Hjulmand a souligné le danger que représente Olivier Giroud : « Un joueur comme Olivier Giroud, est très, très bon dans ce qu’il sait faire. Ça fait plaisir de voir de plus en plus de buteurs à un âge avancé utiliser leur expérience dans la manière de bouger dans la surface, d’être dangereux. Ils ont plus de calme dans leur finition, la possession. Je pense que Giroud montre aussi qu’il est probablement même meilleur qu’avant. »

La solution Simon Kjaer