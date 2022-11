Coupe du monde 2022 : Neymar forfait, la mèche est vendue par... Dimitri Payet

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Brésil retient son souffle. Star de la sélection, Neymar est sorti sur blessure face à la Serbie. Victime d'une entorse de la cheville, le joueur du PSG est forfait pour la prochaine rencontre face à la Suisse et pourrait ne faire son retour qu'en huitièmes de finale. Questionné sur la blessure de l'ailier, Dimitri Payet a tenu un discours rassurant.

Neymar avait fait de ce Mondial l'un des grands objectifs de sa fin de carrière. Le rêve est toujours permis, mais son moral a pris un coup. Lors de la rencontre face à la Serbie jeudi dernier (victoire 2-0 du Brésil), le joueur du PSG a été contraint d'abandonner ses coéquipiers, victime d'une entorse de la cheville. Neymar est d'ores et déjà forfait pour la prochaine rencontre face à la Suisse et fortement incertain face au Cameroun.

Coupe du monde 2022 : Terrible nouvelle pour Neymar, le Brésil peut trembler https://t.co/6OoagFKR45 pic.twitter.com/OEbNLBLUcC — le10sport (@le10sport) November 26, 2022

« Je suis sûr que j'aurais l'opportunité de revenir »

Touché par une profonde tristesse, Neymar est sorti de son silence sur Instagram . « Aujourd'hui, c'est l'un des moments les plus difficile de ma carrière… et encore en Coupe du monde. J'ai une blessure, c'est ennuyeux, ça fait mal mais je suis sûr que j'aurais l'opportunité de revenir. Je ferai de mon mieux pour aider mon pays et mes coéquipiers » peut-on lire sur son compte.

« Le voir marcher, c’est plutôt rassurant »

Alors que le Brésil s'inquiète, Dimitri Payet a tenu un message rassurant sur le plateau du Mag de TF1. « C’est le problème en Coupe du monde, on est sans cesse dans l’urgence. Et la moindre petite blessure peut nous faire déclarer forfait. Après, en le voyant marcher comme ça, je ne suis pas plus inquiet que ça. Le voir marcher, c’est plutôt rassurant » a confié le joueur de l'OM, qui avait déclaré forfait pour le Mondial 2018 suite à une vilaine blessure.

Payet-Neymar, même combat face aux coups