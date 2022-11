Coupe du monde 2022 : Neymar forfait, le Brésil annonce le verdict pour sa blessure

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Touché à la cheville droite lors de l’entrée en lice du Brésil face à la Serbie, Neymar est sorti en boitant, les larmes aux yeux. Après avoir passé des examens, l’attaquant du PSG a pu être rassuré par Rodrigo Lasmar, le médecin de la sélection, qui assure qu’il pourrait revenir rapidement dans ce Mondial.

Quatre ans après une Coupe du monde assez décevante, l’entrée en lice de Neymar était très attendue. Opposé à la Serbie, le Brésil s’est imposé 2-0 grâce à un doublé de Richarlison, l’attaquant de Tottenham. Le point noir pour la Seleção, c’est la blessure de Neymar qui a dû quitter ses partenaires à dix minutes de la fin.

Neymar en pleurs après sa blessure

Touché à la cheville droite, l’attaquant du PSG est sorti en boitant avant de fondre en larmes sur le banc. Une image terrible, surtout que Neymar a souvent été blessé à cet endroit précis. D’emblée, le Brésil a pris peur et se voyait déjà perdre sa star après le premier match. Mais pour le moment, les nouvelles sont plutôt rassurantes.

Neymar forfait contre la Suisse, un retour dès les 8èmes ?