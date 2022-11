Coupe du monde 2022 : Le Brésil tient déjà le remplaçant de Neymar

Arthur Montagne

Bien qu'il devrait pouvoir faire son retour durant la compétition, Neymar pourrait rater au moins l'un des prochains matches du Brésil à la Coupe du monde. Une situation qui pousse Tite à trouver une solution pour compenser l'absence du numéro 10 du PSG. Et visiblement, la solution pourrait venir de Rodrygo, entré en jeu contre la Serbie (2-0).

L'entrée en lice du Brésil en Coupe du monde était très attendue. Considérés comme les grands favoris du Mondial, les Brésiliens défiaient la Serbie pour leur premier match. Et malgré des débuts poussifs, la Seleçao a fini par s'imposer grâce à un doublé de Richarlison (2-0). Mais au lendemain de ce succès, le Brésil tremble et s'inquiète pour Neymar. Et pour cause, le numéro 10 du PSG est sorti sur blessure en fin de match. Victime d'une entorse de la cheville, l'ancien Blaugrana est très incertain pour les prochains matches du Brésil.

Jogo difícil, mas era importante ganhar. Parabéns equipe, primeiro passo dado… Faltam 6 💙💚💛🇧🇷 pic.twitter.com/vNQXljRz3e — Neymar Jr (@neymarjr) November 25, 2022

Neymar absent un ou deux matches

Selon les informations de L'EQUIPE , Neymar a passé des examens ce vendredi et bien que la suite de sa Coupe du monde ne soit pas menacée, le numéro 10 du PSG devrait être forfait lundi pour affronter la Suisse à l'occasion du deuxième match du Brésil au Qatar. La date de son retour n'est pas encore connue, mais Neymar pourrait également être laissé au repos contre le Cameroun pour le dernier match de la phase de groupe, surtout si les Brésiliens sont déjà qualifiés.

Rodrygo favori pour le remplacer ?