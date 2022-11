Coupe du monde 2022 : L'équipe type de la 1ère journée

La rédaction

La première journée de cette Coupe du Monde 2022 s'est achevée ce jeudi soir avec la victoire (2-0) du Brésil. Entre les surprises saoudiennes et japonaises, la confirmation de l'Equipe de France ou encore le carton de la Roja, découvrez l'équipe type de la première journée.

Le premier match d'une grande compétition est toujours capital lors d'un tel événement. Déjà, certains joueurs se sont illustrés en réalisant des performances XXL, on pense bien évidemment au sensationnel portier saoudien et à l'éternel Olivier Giroud tandis que d'autres ont également brillé.

Al-Owais

La présence du portier saoudien dans ce onze apparait comme une évidence. Le gardien de but a été un véritable rempart face à l'Albiceleste et a largement contribué à la victoire (2-1) de son équipe face à l'Argentine de Messi. Une performance XXL pour la première grosse surprise de ce Mondial.

Azpilicueta

Titularisé dans le couloir droit de la défense espagnole, Azipilicueta a brillé par sa solidité défensive. Joueur ultra fiable, il n'a laissé aucune chance aux offensifs du Costa Rica et a parfaitement négocié ses ballons d'attaques. Une performance solide qui devrait lui assurer sa place de titulaire au profit de Carvajal.

Thiago Silva

Pour sa 110e sélection, Thiago Silva a réalisé un match solide. Le capitaine de la Seleçao a bien muselé l'attaque serbe et ne s'est pas échappé des duels avec le robuste Mitrovic. Le défenseur de Chelsea a également brillé par son jeu long et ses qualités de relance.

Itakura

Un volume de jeu sensationnel au service d'une sélection portée vers l'avant. Le défenseur central du Borussia Mönchengladbach a été un artisan majeur de la victoire (2-1) face à l'Allemagne. Solide défensivement, son pressing incessant a été récompensé par une passe décisive lors du second but japonais.

Alba

Comme à son habitude, Jodi Alba a multiplié les courses vers l'avant et a délivré une passe décisive. Il a également provoqué le pénalty qui offre le troisième but espagnol. Dans un registre bien différend de son compatriote du couloir droit, le Barcelonais est une arme offensive redoutable.

Coupe du monde 2022 : Nouveau calvaire pour Neymar, le Brésil retient son souffle https://t.co/6EjE6zZFvv pic.twitter.com/c5iIkZt3sE — le10sport (@le10sport) November 25, 2022

Bellingham

Le premier carton de ce Mondial a été réalisé par l'Angleterre et c'est Jude Bellingham qui a inscrit le premier des 6 buts anglais face à l'Iran. Omniprésent dans l'animation offensive, le joueur du Borussia Dortmund a réalisé un match XXL pour sa première rencontre de Coupe du Monde, à seulement 19 ans.

Gavi

Plus offensif qu'au Barça, le jeune Gavi (18 ans) a étalé sa technique au milieu de terrain et s'est même offert un but. Brillant dans la conservation, il a également été performant à la récupération grâce à un gros pressing.

Olmo

L'attaquant de Leipzig a lancé la Roja avec une magnifique ouverture du score. Olmo a été un danger permanent pour la défense du Costa Rica et a fait preuve d'une grande justesse dans ses choix, capable de temporiser puis d'accélérer le jeu.

Valencia

Auteur d'un doublé lors du match d'ouverture face au Qatar, Valencia assume parfaitement son statut de leader du secteur offensif de sa sélection. Costaud dans les duels, sa tête rageuse sur son deuxième but est l'image de sa performance pleine de détermination.

Richarlison

C'est en pur renard des surfaces que l'attaquant d'Everton inscrit le premier but de la rencontre avant de doublé la mise d'un superbe enchaînement contrôle, reprise de volée en pivot. Assurément le plus beau but de la compétition pour ce finisseur hors pair avec le maillot de la Seleçao.

Giroud

Un doublé pour rentrer dans l'histoire. Désormais co-meilleur buteur des Bleus avec Henry, Giroud a pesé en point d'appui tandis que ses deux buts, d'abord du pied droit puis de la tête illustrent ses qualités face aux cages. Un leader incontesté qui répond de nouveau présent.