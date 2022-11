Coupe du monde 2022 : Il crie au scandale à cause de Cristiano Ronaldo

Pierrick Levallet

Buteur face au Ghana lors de la victoire du Portugal ce jeudi à la Coupe du monde (3-2), Cristiano Ronaldo est entré une nouvelle fois dans la légende du football mondial. Mais les circonstances de son but font jaser côté ghanéen. Le sélectionneur Otto Addo regrette notamment l'absence de la VAR sur le penalty obtenu par Cristiano Ronaldo.

Ce jeudi, Cristiano Ronaldo est entré un peu plus dans l’histoire du football mondial. Lors de la victoire du Portugal contre le Ghana (3-2), le quintuple Ballon d’Or a ouvert le score sur penalty. L’attaquant de 37 ans est désormais le seul joueur à avoir marqué au moins un but sur cinq éditions de la Coupe du monde. Toutefois, les circonstances de ce penalty accordé au Portugal fait polémique. Bousculé par Mohammed Salisu, Cristiano Ronaldo s’est écroulé dans la surface de réparation. L’arbitre a rapidement désigné le point de penalty, sans même consulter la VAR.

«Il a donné un penalty qui n'existait pas»

Après la rencontre, le sélectionneur du Ghana Otto Addo a alors enragé. « J'ai demandé si je pouvais parler à l'arbitre et il m'a dit qu'il était en réunion et que ce n'était pas possible. Il a donné un penalty qui n'existait pas. Pourquoi ? Parce que c'est Cristiano Ronaldo ou autre ? Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu de VAR, il n'y a pas d'explication » a-t-il pesté dans des propos rapportés par AS .

«Je ne sais pas pourquoi il n'y avait pas de VAR»