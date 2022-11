Coupe du monde 2022 : Ronaldo dans la légende, le Portugal s'offre le Ghana

Thomas Bourseau

Il était attendu et est parvenu à d’ores et déjà entrer dans l’histoire dès la première sortie du Portugal au Mondial du Qatar. Grâce à son but, Ronaldo est devenu le seul joueur à inscrire au moins une réalisation à cinq Coupes du monde différentes. Pour sa première, la sélection portugaise a pris le meilleur sur le Ghana (3-2).

Malgré une première période poussive au cours de laquelle il n’a pas pu réellement avoir un impact sur le jeu du Portugal, Cristiano Ronaldo a fini par marquer ce but si significatif pour lui. Après un but refusé en première période pour une faute de sa part dans la surface, Ronaldo a fait sauter le verrou de la défense du Ghana à la 65ème minute grâce à un penalty qu’il a lui-même obtenu. Bien qu’André Ayew ait égalisé moins de dix minutes plus tard, le champion d’Europe 2016 a repris l’avantage et l’a même creusé grâce à des réalisations successives de Joao Felix (78ème) et Rafael Leao (80ème). Et la réduction du score d’Osman Bukari (89ème) n’aura pas suffi à permettre au Ghana d’arracher le point du match nul face au Portugal pour cette première journée du Groupe H (3-2). Cristiano Ronaldo est entré un peu plus dans la légende du football mondial en étant l’unique joueur de l’histoire à avoir inscrit un but lors de cinq Coupes du monde différentes.