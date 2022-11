Qatar 2022 : Les stars du Brésil qui ont marqué l’histoire de la Coupe du Monde

La rédaction

Le Mondial 2022 se poursuit ce jeudi, avec notamment l’entrée en lice du Brésil face à la Serbie. Emmenée par Neymar, la Seleção aura à cœur de glaner son sixième titre de champion du monde, une compétition que les Brésiliens n’ont plus remportée depuis 2002, avec un Ronaldo auteur de huit buts cette année-là. L’occasion de revenir sur les joueurs du Brésil qui ont marqué l’histoire de la Coupe du monde.

Les premières rencontres de la phase de groupe de la Coupe du monde se poursuivent et ce jeudi soir, ce sera au tour du Brésil de faire son entrée dans la compétition face à la Serbie. Équipe la plus titrée de l’histoire de la compétition (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), la Seleção ne s’est plus imposée lors d’un Mondial depuis maintenant 20 ans. Cette année-là, en 2002, les Brésiliens semblaient inarrêtables, encaissant seulement quatre buts, emmenés notamment par leur capitaine Cafu, déjà vainqueur en 1994. Devant, ils pouvaient compter sur une attaque composée de Ronaldinho et Ronaldo. Ce dernier avait d’ailleurs fini meilleur buteur, auteur de huit réalisations, dont un doublé en finale contre l’Allemagne. Cette même année, il avait décroché son deuxième Ballon d’Or, après celui de 1997.

1994, Claudio Taffarel héroïque

À leurs côtés se trouvait également Rivaldo, Ballon d’Or 1999 et auteur de cinq buts sur l’ensemble de la compétition. Si Cafu était présent en 2002, ce n’était pas le cas de Romario. En revanche, il était là en 1994 lors du quatrième titre du Brésil, avec cinq buts et trois passes décisives à son actif. Tout comme Dunga, capitaine de la Seleção lors de cette édition de la Coupe du monde, et Claudio Taffarel, titulaire dans les cages brésiliennes. Héroïque tout au long de la compétition, il s’était illustré en finale face à l’Italie, repoussant trois penalties.

1970, l'exploit de Jairzinho

En 1886, certaines gloires du Brésil avaient buté sur l’équipe de France en quart de finale dans leur quête du sacre mondial. C’est notamment le cas de Zico, auteur du penalty raté, alors que le score était de 1-1. En revanche, il l’avait inscrit lors de la séance de tir au but, contrairement à Socrates, qui s'était incliné devant Joël Bats. 16 ans auparavant, lors du troisième titre de la Seleção , cette dernière avait pu compter sur Jairzinho, qui avait réussi l’exploit de marquer lors de toutes les rencontres de son équipe, auteur de 7 buts au total. Une Coupe du monde lors de laquelle Pelé était encore présent, lui qui est toujours à l’heure actuelle le seul de joueur de l’histoire à avoir remporté trois fois la compétition.

Pelé, deux records inégalés

En revanche, en 1962, Pelé s’était blessé lors du troisième match du Brésil face à l’Espagne. Il n’avait pas pris part au reste de la compétition, mais avait vu Garrincha marquer deux doublés, contre l’Angleterre en quart de finale, et face au Chili en demi-finale. Les deux hommes étaient également de la partie quatre ans plus tôt, lorsque les Brésiliens ont remporté leur première Coupe du monde. Âgé de 17 ans, Pelé est encore aujourd’hui le joueur le plus jeune à avoir remporté un Mondial. Auteur d’un triplé pour sortir la France en demi-finale, il avait inscrit un doublé en finale contre la Suède, avec notamment ce fameux coup du sombrero avant de reprendre le ballon de volée. Tout comme Pelé, Mario Zagallo a également remporté trois Coupe du monde. Deux en tant que joueur (1958, 1962) et une comme entraîneur (1970), une première à ce moment-là. Depuis, Franz Beckenbauer (1974, 1990) et Didier Deschamps (1998, 2018) ont égalé cet exploit.