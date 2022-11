Coupe du monde 2022 : Thiago Silva annonce la couleur pour le Brésil

La rédaction

Parmi les favoris dans cette Coupe du Monde, le Brésil fera son entrée en lice face à la Serbie ce jeudi. Alors que les Brésiliens n’ont plus remporté la compétition depuis 2002, Thiago Silva s’est exprimé sur l’état d’esprit des joueurs avant leurs débuts.

« Nous sommes tous prêts pour faire de bons débuts »

Présent en conférence de presse ce mercredi, Thiago Silva a évoqué le premier match du Brésil face à la Serbie. Il précise que l’ensemble du groupe connaît l’importance de ce match et avoue que l’équipe est prête pour cette rencontre. « C'est une compétition très courte, il faut être prêt pour le premier match, on connaît la pression et l'importance de cette entrée en matière. La nervosité est là, c'est sûr, mais nous sommes tous prêts pour faire de bons débuts. »

« Nous sommes prêts à faire une grande Coupe du monde »

Interrogé sur le fait d’être parmi les favoris, Thiago Silva a voulu demander aux supporters brésiliens de leur faire confiance. Le défenseur de Chelsea a notamment annoncé la couleur pour cette Coupe du Monde. « Nous sommes les favoris de la compétition ? Je demande à nos supporters de nous faire confiance, nous sommes prêts à faire une grande Coupe du monde. Bien sûr, le titre est loin, mais rêver est gratuit et on en rêve. On y croit, en voyant tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Nous sommes sur le point de faire nos débuts dans une position très favorable, dans le sens où je sens qu'on est bien dans tous les domaines. »

« Nous savons que cela ne dépend que de nous »