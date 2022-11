Coupe du monde 2022 : Tombeur de l’Argentine, il balance sur Messi

Pierrick Levallet

Première surprise de ce Mondial ce mardi avec la victoire de l'Arabie Saoudite contre l'Argentine (2-1) pour son entrée en lice. Les hommes d'Hervé Renard n'ont d'ailleurs pas manqué de chambrer Lionel Messi après le deuxième but saoudien. En zone mixte après la rencontre, Ali Al-Bulaihi a dévoilé ce qu'il avait dit à la star du PSG.

Ce mardi, c’est une première surprise qui s’est déroulée à la Coupe du monde au Qatar. Pourtant annoncée comme favorite, l’Argentine s’est finalement inclinée contre l’Arabie Saoudite (2-1). Les hommes d’Hervé Renard ont pris l’avantage peu avant l’heure de jeu grâce à un but splendide de Salem Al-Dawsari. Et après cette merveilleuse réalisation, la défense saoudienne est venue chambrer Lionel Messi.

L’Arabie Saoudite a chambré Messi

En effet, Ali Al-Bulaihi s’est approché de La Pulga et lui a adressé quelques mots. En zone mixte après la rencontre, le joueur de 33 ans a révélé ce qu’il avait dit à Lionel Messi. « Je lui ai dit qu’il ne gagnerait pas » explique le défenseur d’Al-Hilal. Une prédiction qui s’est avérée juste, l’Argentine n’ayant pas su revenir au score avant la fin du match.

L’Argentine peut encore se refaire